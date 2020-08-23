Работу верхней палаты парламента Японии могут перевести на удаленный режим

Власти Японии рассматривают возможность перевода на удаленный режим работы Палаты советников (верхней палаты парламента) из-за угрозы заражения законодателей новым коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отмечает, что члены палаты уже соблюдают социальную дистанцию, не занимая места вплотную друг к другу. Однако для усиления мер предотвращения заражений японские власти начали изучать опыт Испании и Великобритании, где ранее проходили дистанционные заседания и голосования парламентариев, подчеркивает телеканал.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 62,7 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 194.