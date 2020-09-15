В Японии число жителей в возрасте старше 100 лет превысило 80 тыс.

Число людей в возрасте старше 100 лет, проживающих в Японии, превысило отметку в 80 тыс. человек. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время в Японии проживает 80 450 человек, чей возраст превышает 100 лет. За прошедший год этот показатель вырос на 9 176 человек. Примечательно, что 88% из них женщины - 70 975 человек. По данным ведомства, старейшей женщине в стране 117 лет, она проживает в префектуре Фукуока, а старейшему мужчине 110 лет, он живет в префектуре Нара.

Только в прошлом году число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тыс. человек. По прогнозам экспертов, при сохранении текущих демографических проблем в стране к 2053 году население Японии сократится с нынешних 127 млн до 100 млн человек, а к 2065 - до 88 млн, 38% из них будут люди в возрасте старше 60 лет.