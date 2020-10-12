Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-13

Китай успешно вывел в понедельник на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-13, который будет использоваться в экологии, сельском хозяйстве и при осуществлении землемерных работ. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 00:57 по местному времени при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3B") с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Он стал 349-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Согласно распространенному заявлению, Gaofen-13 также предназначен для заблаговременного предупреждения о приближающихся стихийных бедствиях и ликвидации последствий природных катаклизмов.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В начале августа ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.