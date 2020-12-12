В Канаде один человек погиб и четверо пострадали при частичном обрушении здания

В Канаде один человек погиб, четверо пострадали при частичном обрушении одной из стен строящегося здания в городе Лондон (провинция Онтарио). Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в западной части города на стройке четырехэтажного здания. Спасатели смогли вытащить из-под завалов пять человек, один из них умер. Состояние еще двух пострадавших оценивается как критическое.

Причины частичного обрушения стены устанавливаются.