Трюдо заявил, что сделает прививку от коронавируса, когда придет его очередь

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сделает прививку от нового коронавируса, но только после того, как ее получат те, кому она необходима в первую очередь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я с удовольствием сделаю прививку, когда придет моя очередь", - сказал он во вторник журналистам. При этом Трюдо подчеркнул, что первыми будут вакцинировать медиков, работников социальной сферы и наиболее уязвимые категории граждан.

В конце октября премьер сообщил, что сделал прививку от гриппа в рамках профилактических мер, которые, по мнению канадского правительства, должны помочь избежать резкой сезонной заболеваемости гриппом в условиях пандемии COVID-19.

Ранее во вторник Трюдо сообщил, что до конца декабря Канада получит 168 тыс. доз вакцины американской компании Moderna после того, как канадский Минздрав одобрит ее применение. 13 декабря в Канаду прибыл первый самолет с вакциной от коронавируса, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а с 14 декабря уже началась вакцинация. В начале года в Канаду будут поставлены уже несколько миллионов доз этих вакцин. Также Трюдо выразил уверенность, что с появлением вакцин пандемию удастся победить уже в 2021 году.

Оттава заключила контракты на поставку вакцины от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.