Зеленский подписал закон о доступе украинцев к вакцинам от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Документ создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот закон будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

"Документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины. Сейчас в мире не существует специфического лечения коронавирусной болезни, поэтому быстрая разработка и применение эффективной и безопасной вакцины против нее - жизненно важное мероприятие для уменьшения распространения инфекции и защиты уязвимых групп населения", - подчеркивается в сообщении.