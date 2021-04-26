Таиланд намерен приобрести 1 млн доз "Спутника V"

Таиланд в ближайшее время рассчитывает приобрести первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения страны в количестве 1 млн доз. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник посол Королевства Таиланд в Москве Сасиват Вонгсинсават во время рабочей поездки в Кемерово.

"Таиланд заинтересован в покупке 1 млн доз вакцины "Спутник V". Мы надеемся, что первая партия будет доставлена в Таиланд в ближайшее время", - сказал посол на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Посол отметил, что поставки вакцины ожидаются после заключения соответствующего соглашения между странами. По его словам, 99% сотрудников посольства в Москве уже привились "Спутником V". "Что касается меня, у меня не было никаких побочных эффектов [после прививки], и я уже сообщил об этом в Бангкок", - добавил Вонгсинсават.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами более 60 стран. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.