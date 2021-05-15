Жертвами торнадо в Китае стали шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 218 пострадали в результате обрушения торнадо на китайский город Ухань в провинции Хубэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Порывы шквалистого ветра достигали 23,9 м/с, смерч повредил строения, были повалены деревья.

В свою очередь в провинции Цзянсу из-за торнадо погиб один человек, 21 пострадал.