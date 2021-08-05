В Квебеке планируют ввести "паспорт вакцинации"
В канадской провинции Квебек намерены начать применять "паспорт вакцинации" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что для лиц, полностью прошедших вакцинацию, будет действовать "ряд определенных привилегий".
Он добавил, что цель введения таких паспортов в том, чтобы получившие обе дозы вакцины от COVID-19 жители "могли вести практически нормальную жизнь".
Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о том, как именно будут применяться данные документы.
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