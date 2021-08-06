На Олимпийских играх в Токио выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Спортсменов среди новых инфицированных нет. Накануне на Играх в Токио был установлен максимум суточного прироста заражений (31).

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 382. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано более 570 тыс. тестов на коронавирус.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.