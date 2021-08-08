Двое полицейских погибли в результате взрыва в Пакистане

По меньшей мере два полицейских погибли, еще восемь правоохранителей получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье вечером рядом с гостиницей в пакистанском городе Кветта, административном центре провинции Белуджистан. Об этом сообщила газета Dawn, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сведениям издания, целью атаки был полицейский автомобиль. Отмечается, что взрывное устройство было установлено на мотоцикле.

Кроме того, в результате нападения пострадали четверо прохожих. Все раненые были доставлены в больницы.