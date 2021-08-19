Южнокорейские организации безвозмездно поставят КНДР 535 тыс. тонн риса

Общественные и религиозные организации Южной Кореи намерены отправить в КНДР более 500 тыс. тонн риса в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается в распространенном в четверг объединенном пресс-релизе десяти таких организаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, в нем говорится о формировании специального координационного комитета для реализации данной кампании, направленной на "преодоление последствий климатического кризиса на Корейском полуострове".

К ноябрю предполагается отправить в КНДР 535 тыс. тонн риса.