Южнокорейские организации безвозмездно поставят КНДР 535 тыс. тонн риса
Общественные и религиозные организации Южной Кореи намерены отправить в КНДР более 500 тыс. тонн риса в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается в распространенном в четверг объединенном пресс-релизе десяти таких организаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В частности, в нем говорится о формировании специального координационного комитета для реализации данной кампании, направленной на "преодоление последствий климатического кризиса на Корейском полуострове".
К ноябрю предполагается отправить в КНДР 535 тыс. тонн риса.
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