Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 207

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 207. Об этом в воскресенье сообщило управление гражданской защиты республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, число раненых остается прежним - 12 268 человек. 344 человека числятся пропавшими без вести. Около 53 тыс. зданий в регионе разрушены полностью, более 77 тыс. - частично.

В настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.