Талибы считают необоснованными обвинения Запада в нарушении прав человека
Талибан подверг критике заявление лидеров "семерки", касающееся необходимости соблюдения прав человека в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил вещающему из Бейрута телеканалу Al Mayadeen представитель Политбюро движения Мохаммад Наим.
"Предупреждения такого рода со стороны Запада не являются чем-то новым для талибов. Мы являемся мишенью западных СМИ на протяжении более 20 лет, и хорошо представляем, как готовятся доклады о нарушении прав человека", - сказал М.Наим.
Наим назвал "пустыми и необоснованными" прозвучавшие ранее со стороны правозащитников обвинения талибов в расправах над своими противниками. "Разговоры о казнях не соответствуют действительности", - подчеркнул он.
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