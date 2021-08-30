Талибы заявили, что Ашраф Гани должен вернуть незаконно приобретенные деньги

Занимавший должность президента Афганистана и бежавший из страны Ашраф Гани должен вернуть все средства, приобретенные незаконным путем. Об этом заявил представитель катарского политического офиса движения Талибан Мохаммад Сохаил Шахин.

"Если Гани взял деньги у народа Афганистана, деньги, которые, ему не принадлежали, он должен их вернуть. Почему он должен присваивать себе народные деньги?" - указал представитель талибов в опубликованном в воскресенье интервью интернет-порталу Doha News.

Помимо этого, Шахин назвал бегство Гани из Афганистана ошибкой, поскольку радикалы предлагали ему мирный переход власти. "Наши бойцы ожидали его у ворот Кабула, чтобы осуществить мирную передачу власти, но он неожиданно для всех бежал, бросил правительство и создал ситуацию, при которой в городе стало небезопасно, началась беспорядочная стрельба", - добавил представитель талибов.