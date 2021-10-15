Торнадо разрушил здания на восточном побережье Австралии

Шквалистый ветер, ливни, грозы и торнадо прошли в ночь на пятницу над восточным побережьем Австралии. Как сообщают в службе спасения штата Новый Южный Уэльс, в ряде городов региона разрушены здания, перевернуты автомобили, повреждены линии электропередачи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В службе спасения Нового Южного Уэльса отмечают, что основной удар стихии пришелся на город Армидейл, расположенный в 480 км к северо-западу от Сиднея, на расстоянии 170 км от побережья Тасманова моря.

"За ночь в Армидейле произошло много разрушений. Пожарные и спасатели работают там совместно с сотрудниками других аварийных служб. Девять оперативных бригад задействованы на расчистке автомагистралей от упавших деревьев и мусора", - сообщил инспектор служба спасения региона Скотт Додсон, отметив, что более половины домов в городе остались без электричества из-за обрыва линии электропередачи, а 127 жителей города обратились за помощью к спасателям из-за обрушений деревьев и крыш зданий.