Военные окружили дом премьер-министра Судана

Военные без опознавательных знаков окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что на данный момент Хамдук находится под домашним арестом. Кроме того, задержаны четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммад аль-Факи. Также о штурме своего дома сообщил министр промышленности Судана Ибрагим аль-Шейх.