ВМС Японии получили подлодку нового типа

Подводная лодка "Тайгэй" нового типа официально принята в среду в состав ВМС Японии. Церемония подъема флага на ней прошла на военно-морской базе Йокосука у входа в Токийский залив, сообщило информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тайгэй" ("Большой кит") - 22-я ударная подводная лодка в составе японских ВМС. Это дизель-электрическая субмарина нового типа, первая в своей серии.

Ее водоизмещение - 3 тыс. тонн, длина - 84 м. "Тайгэй" снабжена литиево-ионными батареями нового типа, которые, как утверждается, существенно увеличили ее способность непрерывно находиться под водой. Она отличается также повышенной бесшумностью, отмечает Kyodo. Команда составляет около 70 человек.

Подлодка вооружена торпедами и высокоточными противокорабельными ракетами Harpoon. По данным газеты Yomiuri, субмарины могут быть также оснащены в будущем крылатыми ракетами дальностью до 1000 км.