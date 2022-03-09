Япония отправила в Украину бронежилеты и шлемы

Япония впервые в истории отправила в Украину бронежилеты и шлемы.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Японии.

Отмечается, что с воздушной базы Комаки самолет КС-767 доставил в Украину защитное снаряжение.

"Минобороны и силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине", - отметили в ведомстве.