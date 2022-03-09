Япония отправила в Украину бронежилеты и шлемы
Япония впервые в истории отправила в Украину бронежилеты и шлемы.
Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Японии.
Отмечается, что с воздушной базы Комаки самолет КС-767 доставил в Украину защитное снаряжение.
"Минобороны и силы самообороны продолжат прилагать все усилия, чтобы помочь Украине", - отметили в ведомстве.
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