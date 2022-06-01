В КНДР за сутки выявили 93 тыс. человек с симптомами лихорадки

Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 93 180 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило почти 3,74 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,56 млн человек, 177 тыс. проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приведена, общее число смертей ранее составляло 70 человек. Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

Во вторник власти отчитались о 96 020 новых случаях лихорадки, в понедельник - о 100 710, в воскресенье - о 89,5 тыс. пациентах. Наибольший суточный прирост был зафиксирован 15 мая - 392 920 случаев.

12 мая ЦТАК впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель народной республики Ким Чен Ын дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.