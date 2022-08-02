Армия Китая объявила о состоянии повышенной боевой готовности

Министерство обороны Китая заявило, что армия будет находиться в состоянии повышенной боевой готовности на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом телеканалу CGTN сообщил официальный представитель Минобороны КНР, старший полковник У Цянь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Народно-освободительная армия Китая (НОАК - прим. ТАСС) будет находиться в боевой готовности, проведет ряд целенаправленных военных операций и примет меры сдерживания, будет твердо отстаивать государственный суверенитет и безопасность, а также разобьет попытки вмешательства внешних сил и их замыслы о независимости Тайваня", - заявил он.

Он также подчеркнул, что Китай начнет ряд военных операций в качестве контрмер и решительно настроен защитить национальный суверенитет и территориальную целостность.

У Цянь отметил, что согласие тайваньских властей принять визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси неминуемо приведет к крайне серьезным последствиям. "[Правящая] Демократическая прогрессивная партия Тайваня, опираясь на поддержку внешних сил и вступив в сговор с ними для создания хаоса, настояла на приглашении Пелоси на Тайвань. Действия тайваньских властей чрезвычайно опасны и неминуемо приведут к серьезным последствиям", - говорится в заявлении Минобороны Китая, распространенном в социальной сети WeChat.

По его словам, действия американских властей подают неверный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня. "Действия США подали серьезный неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, что еще больше усилило напряженность в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении.