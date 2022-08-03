Северная Корея осудила визит Пелоси на Тайвань

Пхеньян решительно осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его "наглым вмешательством" Вашингтона во внутренние дела другой страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Нынешняя ситуация показывает, что именно наглое вмешательство США во внутренние дела и их намеренные военно-политические провокационные происки являются основным источником нарушения мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении представителя северокорейского МИД, опубликованном ЦТАК.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "Тайвань - неотъемлемая часть Китая, а тайваньский вопрос - внутреннее дело Китая".

Там подчеркнули, что принять контрмеры в ответ на вмешательство внешних сил во внутренние дела страны является "естественными правами суверенного государства".

"Мы осуждаем и отвергаем вмешательство внешних сил в тайванский вопрос, полностью поддерживаем справедливую позицию правительства Китая в пользу решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявили в МИД.

Попытки США "препятствовать развитию и укреплению Китая" потерпят поражение, резюмировали в министерстве.