Число жертв паводка на северо-западе Китая увеличилось до 26

Число погибших в результате паводка в провинции Цинхай на северо-западе КНР возросло до 26, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу сообщалось о 23 погибших и восьми пропавших без вести.

По данным на 16:00 (12:00 GMT+4) 21 августа, в результате паводка погибли 26 человек, пять числятся пропавшими без вести, передает телеканал. Спасти удалось 23 человека.

Паводок возник в четверг в уезде Датун, который подчиняется городу Синин - административному центру провинции. По оценке властей, в зоне бедствия оказались свыше 6,2 тыс. жителей.

С начала августа количество осадков в регионе превысило средний уровень за последние 50 лет.

В четверг администрация провинции объявила повышенный уровень реагирования и направила в район происшествия более 2 тыс. спасателей, врачей и полицейских, а также 160 транспортных средств.