Объем инвестиций в строительство первого у Байкала в Бурятии туркомплекса вырос на треть

Объем инвестиций в проект строительства первого четырехзвездочного отеля и оздоровительного центра у озера Байкал на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Республике Бурятия вырос на треть из-за удорожания в 2022 году - до 2 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ООО "Грин флоу Байкал" Александр Тертычный, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы планировали инвестировать в проект 1,5 млрд рублей, сейчас это уже около 2 млрд рублей, произошло удорожание. <...> По структуре инвестиций - 30% инвестирует сама компания совместно с корпорацией "Туризм.РФ". У нас привлечен к проекту финансирования "Сбер", согласовываем кредитный договор на проектное финансирование по льготной ставке на сумму 1,4 млрд рублей. Таким образом, общие инвестиции составят 2 млрд рублей", - сказал Тертычный, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, строительство на площадке началось: в августе строители зальют фундамент. До конца 2023 года планируется полностью завершить строительство, оснастить комплекс всей инженерной инфраструктурой, завершить отделку и принять первых гостей уже в апреле 2024 года. Это будет первый гостиничный комплекс на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань". В его составе будет хилинг-курорт, в основе которого шестиэтажный отель на 153 номера. Здание с видом на остров Ольхон будет исполнено с использованием бурятских орнаментов. Оздоровительный центр займет площадь в 1,3 тыс. квадратных метров, в нем будут кабинеты медицинских процедур в восточных традициях, спа. На территории будут также подогреваемые бассейны с видом на Байкал, фитнес-центры, банный комплекс, детский центр, сувенирные лавки.

"Мы прогнозируем, что более 75 тыс. человек у нас будет в год, включая посетителей термального комплекса. Выручка среднегодовая прогнозируется в районе 1,7 млрд рублей, и на первом этапе создаем 182 рабочих места. Планируется и вторая очередь проекта - здание на 96 апартаментов и 15-20 бунгало. Это уже дополнительные инвестиции - порядка 500-600 млн рублей на вторую очередь. После открытия комплекса первой очереди в 2024 году сразу же начнется строительство второй очереди проекта", - подчеркнул Тертычный.

Он уточнил, что окупить вложенные инвестиции компания планирует в течение 10 лет после запуска первой очереди - к 2034 году. Стоимость размещения будет варьироваться от 7 до 14 тыс. рублей в зависимости от сезона. Кроме того, Тертычный заявил, что планирует организовать партнерскую компанию для оказания услуг экскурсий и туров по прилегающим территориям.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на восточном побережье Байкала. В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике. Первыми резидентами ОЭЗ стали компании "Грин флоу Байкал" и "Байкал Эрмитаж".