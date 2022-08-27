Япония в ближайшие три года выделит $30 млрд на развитие африканских стран

Япония выделит $30 млрд в ближайшие три года на развитие африканских стран, сфокусировавшись в первую очередь на инвестициях в человеческий капитал. Об этом в субботу в своем онлайн-обращении для участников Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD), которая 27-28 августа проходит в Тунисе. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"В ближайшие три года мы инвестируем $30 млрд на развитие африканских государств", - сказал он, подчеркнув, что Япония будет всесторонне помогать развитию Африки. Изначально предполагалось, что Кисида в эти дни посетит Тунис для участия конференции, однако в последний момент поездку пришлось отменить из-за того, что премьер заразился коронавирусом. Вместо него в Тунис отправился глава МИД Ёсимаса Хаяси.

Кисида также обещал, что в ближайшие три года Япония поспособствует обучению в африканских странах по крайней мере 300 тыс. специалистов в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и юриспруденция.