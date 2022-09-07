Япония смягчает ограничения на въезд в страну

Власти Японии со среды смягчают ограничения на въезд в страну, не требуя отрицательный тест на коронавирус при наличии сертификата о трех прививках признанными в стране вакцинами, а также допускают туристические группы без обязательного сопровождения гида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с действующими правилами при въезде в Японию действительными признаются сертификаты о вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech и Novavax. Кроме того, увеличено максимальное число граждан, которые могут въехать на территорию страны. С 7 сентября этот лимит увеличен с 20 тыс. человек в сутки до 50 000 человек в сутки.

Со среды в Японию допускаются туристы без обязательного сопровождения гида. Однако туризм по-прежнему допускается лишь в составе организованных туров, предоставленных туристическими компаниями или агентствами. Индивидуальный туризм пока не разрешен. В качестве туристов теперь в Японию можно приезжать не только из стран, которые в Токио относят к "голубой" или благополучной с эпидемиологической точки зрения группе, но и из "желтой" и "красной" групп, в которые включены страны с непростой ситуацией с ковидом.

Туристам впервые с начала пандемии было разрешено приезжать в Японию в июне, однако лишь в составе организованных групп и в сопровождении гида. Это стало одной из причин того, что в июне и июле страну посетило лишь около 8 тысяч туристов, хотя до пандемии Япония принимала до 30 млн путешественников в год.

В начале июля в Японии началась самая сильная, седьмая волна пандемии. Число выявленных случаев за сутки превышало 250 тыс. По мнению экспертов, ее пик уже прошел, однако они допускают, что показатели могут вновь пойти вверх в сентябре. В последние дни суточный прирост составляет около 100 тыс. случаев.