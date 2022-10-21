Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании

Предприниматель Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что он планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, пишет в четверг газета The Washington Post.

По ее данным, речь идет об уменьшении штата с нынешних 7,5 тыс. человек до чуть более 2 тыс. работников.

При этом, как отмечает издание, даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения. Как поясняет The Washington Post, нынешнее руководство Twitter планировало сократить фонд заработной платы компании на $800 млн к концу следующего года, что означает необходимость сокращения примерно четверти всех сотрудников. Кроме того, Twitter планирует значительно сократить свою инфраструктуру. В частности, это касается центров хранения и обработки данных.

Как считает The Washington Post, необходимость масштабных сокращений объясняет стремление руководства Twitter продать компанию Маску.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что Маск решил возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене. В тот же день представитель соцсети подтвердил получение соответствующего письма с предложением от Маска. По сведениям The Washington Post, ожидается, что сделка будет закрыта к 28 октября.