Число жертв давки в центре Сеула 29 октября выросло до 158

Число погибших в результате давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина 29 октября выросло до 158 человек. Об этом в понедельник сообщил Центральный штаб по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера умер один из пострадавших. Общее число погибших составляет 158 человек", - уточнили власти. Как добавляет агентство Yonhap, речь идет о девушке в возрасте от 20 до 30 лет. 11 ноября число погибших увеличилось со 156 до 157 - в числе жертв оказался южнокорейский военнослужащий. На прошлой неделе у него была констатирована смерть головного мозга, родственники решили пожертвовать органы умершего. С семьей солдата встретилась супруга южнокорейского президента Ким Гон Хи.

По данным на 14 ноября, пострадавшими числились 196 человек, из них 10 до сих пор находятся в больнице.