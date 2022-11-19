СБ ООН обсудит 21 ноября ситуацию вокруг КНДР

Совет Безопасности ООН обсудит 21 ноября на заседании ситуацию вокруг КНДР. Об этом говорится в распространенной в пятницу программе Совбеза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обсуждения по КНДР запланированы после 19:00 (GMT+4). Рассмотрение вопроса инициировано западными странами.

КНДР в пятницу утром запустила ракету, которую в Японии классифицировали как межконтинентальную. Она пролетела около 1 тыс. км по крутой траектории при максимальной высоте в 6 тыс. км и упала примерно в 200 км к западу от острова Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. По оценкам японского Минобороны, при запуске по обычной траектории такая ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.