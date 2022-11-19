Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

СБ ООН обсудит 21 ноября ситуацию вокруг КНДР

Другие страны Материалы 19 ноября 2022 02:45 (UTC +04:00)
СБ ООН обсудит 21 ноября ситуацию вокруг КНДР

Читайте Trend в

Совет Безопасности ООН обсудит 21 ноября на заседании ситуацию вокруг КНДР. Об этом говорится в распространенной в пятницу программе Совбеза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обсуждения по КНДР запланированы после 19:00 (GMT+4). Рассмотрение вопроса инициировано западными странами.

КНДР в пятницу утром запустила ракету, которую в Японии классифицировали как межконтинентальную. Она пролетела около 1 тыс. км по крутой траектории при максимальной высоте в 6 тыс. км и упала примерно в 200 км к западу от острова Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. По оценкам японского Минобороны, при запуске по обычной траектории такая ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости