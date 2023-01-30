В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в понедельник на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР на северо-западе страны. Об этом сообщило Китайское сейсмологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сначала ведомство сообщило о сейсмологической активности магнитудой 6,6, но затем скорректировало эти данные.

Подземные толчки произошли в 07:49 по пекинскому времени в уезде Шахъяр в округе Аксу. Очаг залегал на глубине 50 км.

Эпицентр находился на расстоянии 106 км к юго-востоку от города Арал, где проживают 260 тыс. человек.