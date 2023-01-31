Стало известно о скором анонсе гоночной игры от Ubisoft

Анонс The Crew 3, новой гоночной игры от компании Ubisoft, состоится 31 октября 2023 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщил пользователь геймерского форума ResetEra под ником dex3108, ссылаясь на сообщение Twitter-аккаунта игры The Crew 2.

Профиль The Crew 2 в Twitter внезапно подал признаки жизни и 30 января оставил комментарий под постом пользователя SidWaj, который гласит, что The Crew 3 может быть представлена в 2023 году.

«Завтра. В 5PM UTC/9AM PST (21:00 GMT+4)», – написал аккаунт The Crew 2.

Вскоре в обмен информацией включился известный в игровой индустрии инсайдер Том Хендерсон. Он подтвердил обозначенную дату и время анонса.

Согласно ранним утечкам, игра получит подзаголовок Motorfest. Однако, по словам Хендерсона, Ubisoft вовсе может отказаться от основного названия серии и назваться одним словом – Motorfest. Действие игры развернется на гавайском острове Оаху.

Если верить инсайдеру, The Crew: Motorfest или просто Motorfest изначально разрабатывалась как дополнение к The Crew 2. Однако со временем проект разросся и было принято решение выпустить его как отдельную игру на новом движке.