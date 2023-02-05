МИД КНР выразил недовольство из-за сбитого США китайского метеозонда

МИД КНР в воскресенье выразил протест против действий США, в результате которых был сбит китайский метеорологический зонд. Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в [воздушное пространство] США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация ", - говорится в сообщении.

МИД КНР уточнил, что Китай оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы.