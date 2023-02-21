В результате ДТП с автобусом в Мексике погибли 17 человек

Не менее 17 человек стали жертвами ДТП с автобусом в штате Пуэбла в центральной части Мексики, сообщил в понедельник на пресс-конференции глава регионального управления внутренних дел Хулио Мигель Уэрта, пеедает Trend со ссылкой на ТАСС.

На борту транспортного средства находились 45 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, Колумбии и Венесуэлы.

"В автокатастрофе погибли 15 человек <...>, - сказал Уэрта. - В больнице умерли еще 2 человека". В настоящее время специалисты оказывают помощь 13 пострадавшим, состояние 5 из них оценивается как тяжелое. Согласно предварительным данным, автобус следовал к границе с США.

В начале декабря 2021 года грузовик с прицепом, в котором находились более 150 граждан стран Центральной Америки, перевернулся неподалеку от города Тустла-Гутьеррес в штате Чьяпас на юге Мексики. Жертвами автокатастрофы стали 55 человек, еще свыше 100 получили травмы.

В прошлом финансовом году, который завершился 30 сентября 2022 года, представители властей США задержали более 2,7 млн нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Годом ранее этот показатель составил порядка 1,7 млн, а в 2020 году - 646,8 тыс. человек.