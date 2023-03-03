Япония выделит $45 млн на стабилизацию международной ситуации с продовольствием

Правительство Японии приняло решение выделить грант в размере $45 млн на стабилизацию ситуации с продовольствием на международной арене. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили выделить $45 млн на стабилизацию международной ситуации с продовольствием", - подчеркнул он. По его словам, эти средства будут направлены нуждающимся жителям стран Азии, Африки и Ближнего Востока, а также населению Украины.

Кроме того, как отметил Мацуно, еще $5 млн на эти цели будут направлены японскими общественными организациями.