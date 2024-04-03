У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5

БАКУ /Trend/ - После землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего у восточного побережья Тайваня, возникла угроза 3-метрового цунами для островов японской префектуры Окинава.

Как передает Trend, об этом метеорологическая служба Японии.

Согласно информации, расчетное время воздействия цунами на острова Миякодзима и Яэяма - 09:10 по местному времени. Информации о том, достигла ли волна побережья, пока нет. Цунами на островах, расположенных на Окинаве, главном острове префектуры, прогнозируется в 10:00 по местному времени

Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 находился недалеко от восточного побережья Тайваня.