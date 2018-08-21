Россия и США обсудили возможности сотрудничества в Беринговом проливе

Россия и США обсуждают возможность заключения договоренностей по сотрудничеству в Беринговом проливе и контролю над движением судов, сообщили РИА Новости в посольстве России в США.

В конце июля в городе Анкоридж (штат Аляска) состоялось 23-е заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). В нем приняли участие официальные лица из России и США, представители деловых кругов и общественных организаций.

В посольстве рассказали, что на данной площадке представители РФ и США обсуждали "сотрудничество по контролю над движением судов в Беринговом проливе".

"Есть такая инициатива, она поддерживается руководством Аляски и прорабатывается на федеральном уровне - заключить российско-американские договоренности о совместном мониторинге движения судов и передачи сведений о погодной и ледовой обстановке. Это практическая сфера, которая отвечает интересам обеих сторон", - подчеркнули в дипмиссии.

Россия и США уже ведут подобное взаимодействие в других морских акваториях. "Несмотря на то, как бы отношения ни развивались, это напрямую связано с безопасностью судоходства. Соответственно, такая работа должна вестись. В контексте взаимодействия в северных водах сейчас это сотрудничество осуществляется по умолчанию, но какого-то совместного документа на эту тему нет. Можно сказать, что инициатива о заключении совместного документа в этой сфере - она новая. Хотя на практике, конечно, диалог ведется, и между береговыми охранами взаимодействие имеется", - пояснили в посольстве.

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