Путин распорядился подписать протоколы, касающиеся деятельности ОДКБ

25 декабря 2018 15:21 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства о подписании протоколов о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности и в сам договор, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующие распоряжения главы государства размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

В проекте определяются критерии и порядок предоставления заинтересованным государствам статуса наблюдателя и партнера ОДКБ.

Речь идет о Третьем протоколе о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года и Втором протоколе о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

МИД России разрешено в ходе переговоров о подписании указанных протоколов вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.

В распоряжении сочтено целесообразным осуществить подписание протоколов на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее в декабре правительство одобрило и представило президенту проект Третьего протокола о внесении изменений в устав ОДКБ, касающихся наблюдателей и партнеров организации.

Еще одним постановлением правительство одобрило и представило президенту для подписания Второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности, предусматривающий, что в состав Совета коллективной безопасности могут входить не только главы государств-членов ОДКБ, но и главы их правительств.

В 2018 году Армения, входящая в ОДКБ, поменяла форму правления от президентской к парламентской, и вся полнота власти теперь сосредоточена в руках премьер-министра.

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