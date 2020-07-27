Московский суд арестовал 5 армян за участие в межэтнических конфликтах в городе

Россия 27 июля 2020 22:15 (UTC+04:00)
Московский суд арестовал 5 армян за участие в межэтнических конфликтах в городе

Московский суд арестовал пять армян за участие в массовых конфликтах в разных районах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах столичного суда, передает Trend.

"Никулинский суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым лицам. Это Никоян Артак, Апреян Арсен, Апреян Армен, Никоян Сейран, Петросян Аргишт, все обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство в составе группы лиц")", - сказали в Никулинском суде.

Кроме этого, в настоящий момент в Никулинском суде рассматривается ходатайство об аресте Нарека Петросяна и Размика Саакяна, также обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Московский суд арестовал 5 армян за участие в межэтнических конфликтах в городе
Московский суд арестовал 5 армян за участие в межэтнических конфликтах в городе
Эрдоган и Путин обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении
Эрдоган и Путин обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении
Следствие требует ареста пятерых участников массовой драки в Москве
Следствие требует ареста пятерых участников массовой драки в Москве
Loading Bars
Лента новостей
Жертвами коронавируса стали более 650 тысяч человек на планете В мире 22:57
Цена на золото достигла рекордного значения на бирже Йоханнесбурга Бизнес 22:55
Трамп заявил, что не встречался на днях со своим заразившимся коронавирусом помощником США 22:45
Родина, мы с тобой! Священный долг азербайджанских актеров (ВИДЕО) Социум 22:33
Новая инфекционная больница откроется в октябре в Петропавловске Казахстан 22:16
Московский суд арестовал 5 армян за участие в межэтнических конфликтах в городе Россия 22:15
Эрдоган и Путин обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении Турция 22:15
Президент Ильхам Алиев: Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины – поддержка и для нашей страны Политика 22:14
Президент Ильхам Алиев: Проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство Политика 22:06
Instagram уличили в слежке за пользователями В мире 21:59
Будет изучена возможность использования грунтовых вод из Бакинского метрополитена Экономика 21:57
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 210 тысяч Турция 21:49
В Грузии выявлено 6 новых случаев заражения коронавируса Грузия 21:40
Власти Мексики привлекли военнослужащих для ликвидации последствий шторма "Ханна" Другие страны 21:30
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 21:27
Netflix анонсировал приквел к сериалу "Ведьмак" В мире 21:18
Делегация Ирана обсудит в Киеве компенсацию за сбитый Boeing Политика 21:09
Microsoft стала главным поставщиком облачных технологий для PepsiCo на 5 лет ИКТ 21:01
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло Финансы 21:00
Большинство банковских вкладов в регионах Азербайджана приходится на нацвалюту Финансы 21:00
Президент Ильхам Алиев: В последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату Политика 20:59
Банковское кредитование в Азербайджане превысило 14 млрд манатов Финансы 20:53
В Азербайджане число людей с высокой вероятностью инфицирования коронавирусом превысило 5 тысяч Общество 20:48
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что азербайджанскому обществу веками удавалось хранить семейные ценности Политика 20:46
Главный инфекционист: Результаты карантина в Азербайджане уже налицо Общество 20:44
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности Политика 20:41
Итальянская пресса тиражирует публикации о зверствах армян против азербайджанцев в различных странах Политика 20:38
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы безработица в Азербайджане стремительно росла, хотя в условиях пандемии она растет во всех странах Политика 20:38
Президент Ильхам Алиев: Наша страна развивается так стремительно, что подготовка кадров не может развиваться в соответствии с промышленным, экономическим развитием страны Политика 20:36
Президент Ильхам Алиев: Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет Политика 20:33
Следствие требует ареста пятерых участников массовой драки в Москве Армения 20:27
Президент Ильхам Алиев: Необходимо принять дополнительные меры в области повышения уровня образования Политика 20:26
В Азербайджане можно будет выращивать киноа Общество 20:24
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 20:11
Президент Ильхам Алиев: Уровень образования зависит от профессионализма учителей Политика 20:10
Министр Джейхун Байрамов принял посла Ирана в Азербайджане (ФОТО) Политика 20:09
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Палестины (ФОТО) Политика 19:57
Президент Ильхам Алиев новоназначенному министру образования: Вы молоды, ваше назначение одновременно является очередным проявлением доверия, оказываемого молодежи Политика 19:55
Молодежное объединение ПЕА обратилось с призывом к международным организациям Политика 19:42
Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу Политика 19:26
Кабмин Азербайджана принял постановление в связи с занятостью безработных и соискателей Общество 19:25
Оглашены результаты экзаменов, проведенных в Азербайджане 10 июля Общество 19:10
Фестиваль "ЖАРА" в Турции перенесен Интересное 19:00
Добыча газа в Азербайджане достигнет пика в 2023 году Энергетика 18:54
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам по поводу подготовки к вступительным экзаменам Общество 18:40
Пять причин почему экспорт израильского газа через TANAP маловероятен Энергетика 18:34
Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с лидером партии "Будущий Азербайджан" Политика 18:23
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Политика 18:15
Посольство Азербайджана в Кувейте выступило с заявлением в связи с армянской провокацией Политика 18:10
Бахрам Багирзаде выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой (ФОТО) Социум 18:05
СГБ Азербайджана распространила информацию Политика 17:47
МИД Туркменистана о заявлении корреспондента телерадиокомпании «Мир» Туркменистан 17:08
В Масаллы за взятки задержана группа должностных лиц Общество 17:05
Цифровое новшество для клиентов PASHA Life! (ВИДЕО) Общество 16:55
В Азербайджане значительно увеличилось кредитование промышленности Финансы 16:52
Бахрам Багирзаде выписан из больницы и вернулся домой (ФОТО) Социум 16:50
Выросла доля Чехии в импорте Азербайджана Бизнес 16:48
Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах Политика 16:40
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса превысило 23 тысячи человек Общество 16:36
Кредиты до 100 тысяч манатов для малого и среднего бизнеса - от AccessBank! Экономика 16:31
Посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана Политика 16:22
В Азербайджане будут внедрены современные ирригационные системы Бизнес 16:10
За сутки в Иране коронавирусом заразились еще 2 434, скончались 212 человек Общество 16:00
В Азербайджане стартовала онлайн-диагностика больных COVİD-19 (ВИДЕО) Общество 15:48
В 20 городах Азербайджана пройдут выпускные экзамены Общество 15:36
В водном хозяйстве Азербайджана следует создать единый механизм управления - Депутат Политика 15:31
Танец в военной форме и с флагом Азербайджана на песню Муслима Магомаева (ВИДЕО) Культура 15:28
Первые фото Бахрама Багирзаде с врачами-спасителями: Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана! (ФОТО) Социум 15:26
Назначен председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Социум 15:09
За первые пять месяцев 2020 года сократился товарооборот Турции с Казахстаном Бизнес 15:08
На российском рынке растет спрос на турецкий цемент Бизнес 15:06
Туркменистан наращивает импорт стали из Турции Бизнес 14:52
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов Политика 14:52
Армения представляет угрозу для энергетической безопасности Израиля Израиль 14:48
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выступила с заявлением Нагорно-карабахский конфликт 14:44
Расширяем контакты – новые возможности для художников Азербайджана Культура 14:35
Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла Общество 14:22
В январе-июне Турция снизила грузоперевозки в Германию Транспорт 14:19
Антинациональные элементы вновь показали обществу в чем заключаются их интересы - Депутат Политика 14:17
EURACTIV: Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном Политика 14:13
В период пандемии Россия значительно увеличила импорт электротоваров из Турции Бизнес 13:44
Названы вызовы устойчивому управлению лесами на Кавказе и в Центральной Азии Общество 13:43
АБР доставил в Узбекистан партию груза для борьбы с COVID-19 Финансы 13:39
МИД Узбекистана о мерах безопасного транспортного сотрудничества с Туркменистаном во время пандемии Транспорт 13:38
В Азербайджане пройдут совместные с Турцией широкомасштабные военные учения Политика 13:30
На казахстанском рынке растет спрос на турецкий цемент Бизнес 13:28
Грузия незначительно увеличила экспорт турецкой стали Бизнес 13:22
В Азербайджане много мелеющих рек — Институт географии АН Общество 13:21
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:16
Президент Ильхам Алиев назначил нового министра образования Политика 13:12
Число посетителей музеев в Азербайджане за год возросло Общество 13:10
Денежная масса в Азербайджане увеличилась Финансы 13:03
Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее — диаспора Общество 13:02
Узбекистан значительно снизил импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья Узбекистан 12:55
Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол Политика 12:55
Узбекистан и Иран создают рабочую группу по реализации договоренностей по конкретным направлениям сотрудничества Узбекистан 12:51
Грузия увеличивает импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 12:50
Иордания возобновляет полеты с Грузией Грузия 12:46
Экспорт азербайджанской продукции в Кыргызстан значительно возрос Бизнес 12:45
Бакинская Высшая Школа Нефти провела международный вебинар по онлайн-образованию Общество 12:42
Все новости