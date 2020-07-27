Московский суд арестовал 5 армян за участие в межэтнических конфликтах в городе

Московский суд арестовал пять армян за участие в массовых конфликтах в разных районах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах столичного суда, передает Trend.

"Никулинский суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым лицам. Это Никоян Артак, Апреян Арсен, Апреян Армен, Никоян Сейран, Петросян Аргишт, все обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство в составе группы лиц")", - сказали в Никулинском суде.

Кроме этого, в настоящий момент в Никулинском суде рассматривается ходатайство об аресте Нарека Петросяна и Размика Саакяна, также обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК.