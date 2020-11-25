Минэнерго России оценило потенциал страны по поставкам водорода на экспорт

Минэнерго РФ оценило потенциал объемов поставок водорода на экспорт в десятки млн тонн при условии преодоления существующих барьеров, в том числе технологических, пишет Trend , со ссылкой на агенство ТАСС.

При этом в Энергостратегии России этот объем существенно ниже и составляет порядка 2 млн тонн к 2035 году. Это следует из сообщения Минэнерго России.

"Наш прогноз рынка, хоть и консервативный, но впечатляющий, поэтому мы считаем, что наш потенциал гораздо больше. Я говорю о возможности России экспортировать в 2035 году при условии прогресса технологий во много раз больше, чем 2 млн тонн. То есть мы говорим здесь, что возможно экспортировать десятки миллионов тонн водорода потенциально как в западном, так и восточном направлении", - приводятся в сообщении слова замминистра энергетики России Павла Сорокина.