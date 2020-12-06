В России выявили 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая.

В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек.

В настоящее время в России продолжает лечение 479 891 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 342. Всего уже выздоровели 1 937 738 человек.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся снизилась до 78,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 457 против 508 днем ранее. Всего от инфекции умер 43 141 пациент.