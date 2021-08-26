ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба ФАС.
"Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com. <…> Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов)", - говорится в пресс-релизе службы.
По данным ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Вследствие этого гостиницы не имели возможности установить в других каналах продаж цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com, отмечается в сообщении.
"ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. До настоящего момента компания не исполнила предписание", - резюмировали в пресс-службе ФАС.
В пресс-cлужбе Booking сообщили ТАСС, компания планирует обжаловать решение ФАС.
"Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", - говорится в сообщении.
В Booking отметили, что индустрия туризма является высококонкурентной средой, так как потребителями используется множество способов поиска и бронирования гостиничного номера. По данным компании, в Европе отели составляют 87% от всех объектов размещения, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Для охвата аудитории путешественников европейские отели используют в среднем порядка 6-7 каналов продаж одновременно, при этом доля Booking на этом рынке составляет только 13%, подчеркнули в компании.
В мае текущего года вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников запросил информацию у руководителей (сопредседателей) общественных советов при территориальных органах ФАС о поступлении жалоб от предпринимателей на действия цифровых платформ, либо агрегаторов информации. Вице-президент бизнес-объединения выразил мнение, что, открывая новые возможности для потребителей и производителей "цифровые платформы могут использовать недобросовестные методы ведения бизнеса, вмешиваясь в экономические отношения на товарных рынках, участниками которых они даже непосредственно не являются". Один из примеров в письме касался ситуации с Booking.com. Кожевников уточнил ТАСС, что речь идет о запрете отелям управлять собственными продажами "с помощью навязывания паритета цен, а также ограничения более выгодного предложения для туриста".