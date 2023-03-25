В России за сутки выявили 12 382 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 382, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 493 случая заражения и 35 смертей, всего с начала пандемии - 22 575 270 и 397 046 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 544 против 13 443 днем ранее, до 21 928 394.

За сутки в РФ госпитализировали 1 373 заболевших против 1 390 днем ранее (снижение на 1,2%). Число госпитализаций увеличилось в 36 регионах и уменьшилось в 39, в 10 субъектах ситуация не изменилась.