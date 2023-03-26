В России за сутки выявили 10 940 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 940, летальных исходов из-за ковида - на 32. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 382 случая заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии - 22 586 210 и 397 078 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 899 против 12 544 днем ранее, до 21 938 293.

За сутки в РФ госпитализировали 778 заболевших против 1 373 днем ранее (снижение на 43,3%). Число госпитализаций выросло в девяти регионах, в 69 субъектах показатель снизился, в семи регионах ситуация не изменилась.