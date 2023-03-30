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В России выявили 10 750 случаев заражения коронавирусом за сутки

Россия Материалы 30 марта 2023 12:39 (UTC +04:00)
В России выявили 10 750 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 750, летальных исходов из-за ковида - на 32. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 128 случаев заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии - 22 625 524 и 397 211 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 467 против 12 597 днем ранее, до 21 982 530.

За сутки в России госпитализировали 1 714 заболевших против 968 днем ранее (рост на 77,1%). Число госпитализаций увеличилось в 63 регионах и уменьшилось в 17, еще в 5 ситуация не изменилась.

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