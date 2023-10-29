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Аэропорт Махачкалы временно закрылся

Россия Материалы 29 октября 2023 23:05 (UTC +04:00)
Аэропорт Махачкалы временно закрылся

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Аэропорт Махачкалы приостановил свою работу, говорится в сообщении Росавиации, передает Trend.

Согласно информации, временное закрытие аэропорта связано с проникновением посторонних на летное поле.

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет, - отмечается в сообщении. - Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы".

В Росавиации отметили, что меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.

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