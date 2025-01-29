В России произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сильное землетрясение произошло в Иркутской области России.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Байкальский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Согласно информации, землетрясение произошло 29 января в 06:54 по местному времени (02:54 по бакинскому времени). Эпицентр находился в непосредственной близости от озера Байкал - в 36 километрах от поселка Большое Голоустное Иркутской области. Магнитуда подземных толчков по таблице Рихтера составила 5,6 балла.

Землетрясение не вызвало разрушений и потерь среди жителей.

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