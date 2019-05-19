ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака

19 мая 2019 01:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства национальной обороны.

"В результате воздушной операции, проведенной в районе Метина на севере Ирака, были уничтожены убежища, укрытия террористов, а также склады боеприпасов", - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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