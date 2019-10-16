Заключительный этап поставок С-400 в Турцию ожидается в ноябре-декабре

16 октября 2019 03:15 (UTC+04:00)

Последний этап поставок в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 ожидается в ноябре-декабре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

"Нам сказали: "(Patriot) вам не дадим". Не давайте. И что произошло? Мы купили С-400... Поставки уже осуществляются. Последний этап будет в декабре, а может и в ноябре. Мы больше не в безнадежном положении. Все, что нам надо, мы купим, где захотим", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Слова турецкого лидера приводит телеканал NTV.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

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