Эрдоган сел за руль первого турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)

27 декабря 2019 21:50 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в презентации первого турецкого электрокроссовера в городе Гебзе провинции Бурса на северо-западе Турции и сел за его руль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Распоряжение Эрдогана о запуске в серийное производство первого турецкого электромобиля было ранее опубликовано в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete.

Инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов, процесс вложения займет 13 лет. "Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год. Государство намерено закупать 30 тысяч электромобилей до 31 декабря 2035 года.

"Сегодня для нашей страны исторический день. Наша мечта превращается в реальность. Долгие десятилетия мы не выпускали собственный автомобиль. Более 100 турецких инженеров работали над проектом, используя отечественные технологии. В районе города Гемлик провинции Бурса будет создан новый завод", - заявил Эрдоган, выступая на церемонии презентации электрокара. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, к 2022 году по всей Турции будет готова инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.

"Продажи могут стартовать до 2022 года. Это полностью отечественная разработка, никаких иностранных лицензий нет. Это будет автомобиль, который не будет причинять никакого вреда окружающей среде. Очень важно, что сегодня наши специалисты способны создать собственные беспилотники, самолеты, вертолеты – это показывает тот высокий уровень науки и технологий, на котором мы находимся", - сказал турецкий лидер.

Он выразил уверенность, что отечественный электрокроссовер не повторит судьбу первого турецкого автомобиля марки Devrim, который был создан в 1961 году, однако так и не был запущен в серийное производство.

Перед началом церемонии Эрдоган сел за руль первого турецкого автомобиля Devrim 1961 года выпуска, а по ее окончании – за руль первого турецкого электрокара.

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  • Эрдоган сел за руль первого турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
  • Эрдоган сел за руль первого турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
  • Эрдоган сел за руль первого турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
  • Эрдоган сел за руль первого турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
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