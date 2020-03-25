В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Османие произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:23 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в городе Османие.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,96 километра.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.
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